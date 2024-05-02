Ученые нашли новые сходства между современной Землей и древним Марсом

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Окиси марганца на Марсе могут быть следами микробов и кислорода

1:38
Наука

Международная команда ученых из США, Франции и других стран выявила необычно высокие уровни оксидов марганца в породах на дне Гейл-кратера на Марсе. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Окиси марганца на Марсе могут быть следами микробов и кислорода
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи проанализировали образцы пород, собранные марсоходом NASA Curiosity, состоящие из песка, глины и ила. Они исследовали процессы, которые могли способствовать обогащению марганца в этих породах, например, проникновение грунтовых вод через песчаные отложения на берегах озера или в дельтах рек.

Специалисты отмечают, что на Марсе оксиды марганца формируются с трудом, так как поверхность планеты не содержит много кислорода.

На Земле такие отложения образуются регулярно благодаря высокому уровню кислорода в атмосфере, поддерживаемому фотосинтезирующей жизнью и микробами, катализирующими окислительные реакции.

"Мы не имеем доказательств существования жизни на Марсе, и механизмы образования кислорода в древней марсианской атмосфере остаются неизвестными, что делает происхождение и концентрацию марганца на планете загадочными", — говорит Патрик Гасда, исследователь из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Открытие подтверждает предположения о том, что древняя среда Марса была более похожа на земную, что указывает на возможное существование кислорода и, возможно, микробной жизни на Марсе в прошлом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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