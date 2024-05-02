Прокуратура потребовала 10 лет колонии для женщины, подозреваемой в попытке убийства дочери

Анастасия Мартынова может получить 10 лет колонии за преступление 16-летней давности

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура потребовала приговорить к десяти годам лишения свободы Анастасию Мартынову, жену главного редактора издания "Новая газета — Европа" Кирилла Мартынова, который признан иностранным агентом.

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Её обвиняют в покушении на убийство двухлетней дочери, которое произошло 17 лет назад. Анастасия Мартынова была задержана в конце марта. Она скрывалась вместе с дочерью на протяжении почти 16 лет.

Ранее, в 2007 году Анастасию Мартынову обвинили в том, что она преднамеренно столкнула свою двухлетнюю дочь с лестницы, но по случайности серьёзных травм не получила. Сама подсудимая отрицала злой умысел в случившемся.

Ещё до вынесения приговора подсудимая скрылась вместе с дочерью и исчезла на 17 лет, хотя продолжала работать.

Дочь Мартыновой, которая проходит по делу как потерпевшая, рассказала, что её никогда не били. Она заявила, что не считает произошедшее 17 лет назад несчастным случаем и просит оправдать свою мать.