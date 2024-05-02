Как оформить полисы ОСАГО и каско на машину без регистрационного номера

Эксперт: отсутствие госномера не влияет на получение выплаты по ОСАГО и каско

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

После покупки авто в салоне у водителя есть 10 дней на постановку машины на учёт. Многие в течение этого времени ездят без страховки ОСАГО, рискуя в случае ДТП понести серьёзные убытки. Можно ли оформить ОСАГО и каско на машину без номера и защитить ее до выезда на дорогу, рассказал эксперт-аналитик Banki.ru Илья Чуриков.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Почему лучше оформить ОСАГО сразу

Закон не обязывает водителей оформлять ОСАГО сразу после покупки машины - это можно сделать в течение 10 дней. При этом надо понимать, что если за это время произойдет ДТП, то компенсировать ущерб придётся из собственного кармана.

«Покупка машины и так чаще всего представляет собой серьезную финансовую нагрузку на бюджет. Если к этому прибавится необходимость покрывать ущерб чужому авто после ДТП, ситуация многократно усложнится», — отметил эксперт.

Что касается полиса каско, приобрести его придётся при покупке авто в кредит, то есть до регистрации машины. В остальных случая покупка каско - дело добровольное, но полис существенно увеличивает страховую защиту новенького автомобиля.

Как оформить страховку на машину без номеров

Оформление каско и ОСАГО для нового авто происходит в стандартном порядке, с той лишь разницей, что вместо регистрационного номера указывается номер ПТС. Запросить его можно у дилера заранее.

После постановки на учёт нужно обратиться к страховщику, чтобы она внес информацию по регистрационному знаку и полученному СТС в полис, добавил эксперт.

Чуриков отметил, что отсутствие регистрационного номера в полисе при указании ПТС не влияет на условия страхования: в случае ДТП водитель получит положенную компенсацию по договору. Аналитик обратил внимание, что каско и ОСАГО начинают действовать не сразу, а через несколько дней.

"Поэтому приехать в салон, купить страховку и сразу уехать с действующим полисом у вас не получится. Следует обратиться к дилеру за несколько дней до сделки, узнать номер ПТС, оформить страховку и уже потом забирать машину», — подытожил Чуриков.

Ранее эксперты рассказали, как быстро восстановить полис ОСАГО при потере.