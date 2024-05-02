Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запечённая курица с тыквой и брюссельской капустой: рецепт для ужина
Как достигнуть долговременного макияжа в жару
Наталья Фриске показла маму в честь её дня рождения
Говорим о рассаде
Анастасия Мартынова может получить 10 лет колонии за преступление 16-летней давности
Григорий Дудник столкнулся с хейтом из-за своей роли в "Слове пацана"
Окиси марганца на Марсе могут быть следами микробов и кислорода
Ученые рассказали, как плачут кошки
Российские миллиардеры стали еще богаче
Как оформить полисы ОСАГО и каско на машину без регистрационного номера

Эксперт: отсутствие госномера не влияет на получение выплаты по ОСАГО и каско

2:26
Страхование

После покупки авто в салоне у водителя есть 10 дней на постановку машины на учёт. Многие в течение этого времени ездят без страховки ОСАГО, рискуя в случае ДТП понести серьёзные убытки. Можно ли оформить ОСАГО и каско на машину без номера и защитить ее до выезда на дорогу, рассказал эксперт-аналитик Banki.ru Илья Чуриков

Эксперт: отсутствие госномера не влияет на получение выплаты по ОСАГО и каско
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Почему лучше оформить ОСАГО сразу

Закон  не обязывает водителей оформлять ОСАГО сразу после покупки машины - это можно сделать в течение 10 дней. При этом надо понимать, что если за это время произойдет ДТП, то компенсировать ущерб придётся из собственного кармана. 

«Покупка машины и так чаще всего представляет собой серьезную финансовую нагрузку на бюджет. Если к этому прибавится необходимость покрывать ущерб чужому авто после ДТП, ситуация многократно усложнится», — отметил эксперт.

Что касается полиса каско, приобрести его придётся при покупке авто в кредит, то есть до регистрации машины. В остальных случая покупка каско - дело добровольное, но полис существенно увеличивает страховую защиту новенького автомобиля.

Как оформить страховку на машину без номеров

Оформление каско и ОСАГО для нового авто происходит в стандартном порядке, с той лишь разницей, что вместо регистрационного номера указывается номер ПТС. Запросить его можно у дилера заранее. 

После постановки на учёт  нужно обратиться к страховщику, чтобы она внес информацию по регистрационному знаку и полученному СТС в полис, добавил эксперт. 

Чуриков отметил, что отсутствие регистрационного номера в полисе при указании ПТС не влияет на условия страхования: в случае ДТП водитель получит положенную компенсацию по договору. Аналитик обратил внимание, что каско и ОСАГО начинают действовать не сразу, а через несколько дней.

"Поэтому приехать в салон, купить страховку и сразу уехать с действующим полисом у вас не получится. Следует обратиться к дилеру за несколько дней до сделки, узнать номер ПТС, оформить страховку и уже потом забирать машину», — подытожил Чуриков.

Ранее эксперты рассказали, как быстро восстановить полис ОСАГО при потере.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Окиси марганца на Марсе могут быть следами микробов и кислорода
Ученые рассказали, как плачут кошки
Российские миллиардеры стали еще богаче
Эксперт: отсутствие госномера не влияет на получение выплаты по ОСАГО и каско
Спортсменов Украины обязали докладывать о нарушениях на Олимпиаде
Названы основные ресторанные улицы Москвы
Автомобили с самым высоким потреблением моторного масла: кого это касается
В Бурятии врачи спасли новорождённую девочку от врождённой патологии
Туристка была шокирована "русскими" пляжами на тайском курорте
Как и почему важно поддерживать оптимальный уровень масла в двигателе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников