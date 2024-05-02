Топ-5 улиц Москвы с наибольшим количеством ресторанов

Названы основные ресторанные улицы Москвы

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ирина Козина, директор по стрит-ритейлу в NF Group, отмечает, что к основным улицам Москвы с наибольшим количеством ресторанов относятся Новый Арбат, Мясницкая, Большая Никитская, Малая Бронная и Большая Дмитровка.

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На Новом Арбате насчитывается 29 ресторанов из 53 точек общественного питания. Малая Бронная насчитывает 24 ресторана при общем числе 33 точек общепита. Следующей по популярности улицей является Большая Никитская, где функционирует 21 ресторан, а всего здесь 26 заведений. Также к лидерам относятся Мясницкая и Большая Дмитровка, где работают 19 и 16 ресторанов соответственно.

Как подчеркивает Козина, в Москве общепит продолжает лидировать по количеству арендуемых помещений.

Согласно данным NF Group, в первые три месяца текущего года на центральных улицах Москвы открылось 19 новых заведений, а за весь 2023 год в городе появилось 80 ресторанов.