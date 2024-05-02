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Миллиарды рублей на пальцах: взлет состояний российских магнатов поражает

Российские миллиардеры стали еще богаче

1:23
Экономика

Российские магнаты увеличили свои состояния в начале 2024 года на общую сумму в 14,89 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Российские миллиардеры стали еще богаче
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бывший владелец "Еврохима" и СУЭК, Андрей Мельниченко, показал самый значительный прирост богатства, увеличив его на 5,34 миллиарда долларов до 24,2 миллиарда. Это позволило ему занять шестое место в рейтинге и второй месяц подряд возглавить список россиян по этому показателю.

Самым состоятельным среди отечественных предпринимателей остался Владимир Потанин, глава холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель". Его состояние выросло на 255 миллионов долларов до 31,3 миллиарда долларов с начала года. Второе и третье места заняли Вагит Алекперов, совладелец "Лукойла", увеличив богатство на 2,78 миллиарда долларов до 27,4 миллиарда, и Владимир Лисин, бенефициар НЛМК, увеличив состояние на 3,47 миллиарда до 27,4 миллиарда долларов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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