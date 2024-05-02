НОК и Минспорта Украины разработали правила взаимодействия с россиянами и белорусами для украинских спортсменов

Украинский НОК и Минспорта проработали правила для их спортсменов по взаимодействию со спортсменами из России и Белоруссии на Играх-2024.
Согласно рекомендациям, украинцы должны воздержаться от общения с россиянами и белорусами, не принимать участия в дискуссиях с ними, держать максимально возможную дистанцию во время награждения. Также украинским спортсменам рекомендовали рассказывать главам делегации о провокационных действиях со стороны россиян и белорусов и возможном нарушении ими статуса нейтральных спортсменов.
Напомним, что МОК огласил, что россияне смогут принять участие в Играх-2024 в нейтральном статусе. Тем, кто имеет контракт с ВСУ, советуют строго придерживаться правил, которые определены комитетом.
Олимпиада-2024 будет проходить в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Представители России и Белоруссии имеют право выступать только в статусе нейтральных спортсменов, только если они не участвуют в командных соревнованиях и не имеют связи с ВС РФ.
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