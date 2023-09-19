Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в своём шоу "Каково?!" о состоянии госпитализированного композитора Игоря Николаева. Журналист призвал неравнодушных молиться за здоровье известного музыканта, который попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Кушанашвили попросил поклонников поставить свечу за здравие певца, напомнив слова из песни его бывшей супруги Наташи Королёвой, которая пела "только ты не умирай, только ты дольше живи".

"Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к мольбе?" — задал вопрос Отар.

Шоумен выразил надежду, что народного артиста скоро выпишут из больницы, и он вёрнется к привычным делам.

"Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: "Со мной всё в порядке, я крепок"… Помолитесь за моего друга и вашего любимца", — обратился Кушанашвили к неравнодушным.

Ранее стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние 63-летнего Николаева.

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