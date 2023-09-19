Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NYT: Зеленский обманул Запад, 17 человек на рынке в Константиновке убила Украина
РИА Новости: мотострелки РФ не позволяют ВСУ укрепить оборону под Купянском
Политолог Брутер заявил, что следующей страной НАТО станет не Украина
В Волгограде приостановили суд над избившим школьника полицейским: уехал на СВО
Президент Турции Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим
За лето ВСУ потеряли 71 тысяч солдат, 60 "Брэдли" и множество "Леопардов"
Врач-уролог Волков: пиво провоцирует потерю интереса к сексу у мужчин
В Одессе мужчина украл у соседки черепаху, приготовил из неё суп и съел
Боец ВС РФ заявил, что ВСУ стали добровольно сдаваться в плен под Сватово

Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться

1:08
Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в своём шоу "Каково?!" о состоянии госпитализированного композитора Игоря Николаева. Журналист призвал неравнодушных молиться за здоровье известного музыканта, который попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться
Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

Кушанашвили попросил поклонников поставить свечу за здравие певца, напомнив слова из песни его бывшей супруги Наташи Королёвой, которая пела "только ты не умирай, только ты дольше живи".

"Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к мольбе?" — задал вопрос Отар.

Шоумен выразил надежду, что народного артиста скоро выпишут из больницы, и он вёрнется к привычным делам.

"Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: "Со мной всё в порядке, я крепок"… Помолитесь за моего друга и вашего любимца", — обратился Кушанашвили к неравнодушным.

Ранее стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние 63-летнего Николаева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
В Подмосковье машинист изменил маршрут поезда и предложил пассажирам прыгать на пути
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
КНДР поставит России около 10 млн снарядов калибра 122 и 155 мм
Зеленский ответил на вопрос о передаче территорий Украины
Зеленский ответил на вопрос о передаче территорий Украины
Последние материалы
Политолог Брутер заявил, что следующей страной НАТО станет не Украина
В Волгограде приостановили суд над избившим школьника полицейским: уехал на СВО
Президент Турции Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим
За лето ВСУ потеряли 71 тысяч солдат, 60 "Брэдли" и множество "Леопардов"
Врач-уролог Волков: пиво провоцирует потерю интереса к сексу у мужчин
Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться
В Одессе мужчина украл у соседки черепаху, приготовил из неё суп и съел
Боец ВС РФ заявил, что ВСУ стали добровольно сдаваться в плен под Сватово
NYT: Зеленский усвоил важный урок, который преподал ему Запад
Власти: во Львове прогремели взрывы, после удара загорелся промышленный склад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников