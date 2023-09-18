Врачи дают положительные прогнозы по состоянию Игоря Николаева

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние находящегося в реанимации певца Игоря Николаева стабилизировалось благодаря усилиям медиков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Журналисты уточнили, что о полном восстановлении артиста говорить пока преждевременно, но врачи считают наметившуюся в его состоянии динамику положительной.

Игорь Николаев находится в реанимации, куда попал на днях из-за нарушения работы сердечной системы. Во время обследования выяснилось, что певец ранее перенёс обширный инфаркт, о чём свидетельствуют следы на сердце.

В январе 2023 года Николаеву уже делали операцию на этом жизненно важном органе, установив артисту два стента.

63-летний певец остаётся в сознании, врачи разрабатывают ему персональный план восстановительных мероприятий.

Ближайшие концерты на сентябрь в Сочи и Краснодаре, которые должен был дать Николаев, отменены.

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