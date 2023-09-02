Журналистка Ксения Собчак осудила Анатолия Белого за донос на театр "Ленком"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выступила с осуждением в адрес беглого актера Анатолия Белого за срыв гастролей театра "Ленком" в Израиле. Своим честным мнением она поделилась в шоу "Осторожно, Собчак!".

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

"Участие Белого в петиции — в чистом виде донос. Куда "Ленкому" надо было ехать с этим спектаклем, в Палестину?" — задалась вопросом Собчак.

При этом и поведение руководства театра ее не устроило. Собчак потребовала назвать имена тех, кто составлял открытое письмо на имя Анатолия Белого. В официальном обращении к властям Израиля театр попросил проверить артиста на продет "разнузданного и разрушительного" поведения.

Напомним, что Анатолий Белый уехал из России после начала спецоперации на Украине. Вместе с семьей он отправился в Израиль. Ранее он рассказал, как его близкие отреагировали на решение эмигрировать.

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