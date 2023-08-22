Актер Анатолий Белый рассказал о реакции жены на решение об эмиграции

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Анатолий Белый, переехавший из России в Израиль после начала СВО, рассказал о реакции своей семьи на решение об эмиграции. Артист стал гостем YouTube-шоу "Час интервью".

Фото: prt scr youtube.com/Gregory Antimony

По его словам, вся семья собралась за обеденным столом, а он просто поставил их перед фактом.

"Сказал: "Мы в России жить не будем, надо уезжать, чтобы у вас было будущее. Не волнуйтесь, мы будем жить хорошо", — вспомнил Белый.

Анатолий признался, что жена не стала спорить с его решением и сразу же стала собирать чемодан. Детям же пришлось объяснить необходимость отъезда, но они его услышали.

Актер уехал из России в июле прошлого года, тогда же он уволился из МХТ им. Чехова. По его словам, после отъезда он столкнулся с критикой, так как далеко не все поддерживают его решение эмигрировать из страны, где он проработал много лет.

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