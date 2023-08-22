Актер Анатолий Белый, переехавший из России в Израиль после начала СВО, рассказал о реакции своей семьи на решение об эмиграции. Артист стал гостем YouTube-шоу "Час интервью".
По его словам, вся семья собралась за обеденным столом, а он просто поставил их перед фактом.
"Сказал: "Мы в России жить не будем, надо уезжать, чтобы у вас было будущее. Не волнуйтесь, мы будем жить хорошо", — вспомнил Белый.
Анатолий признался, что жена не стала спорить с его решением и сразу же стала собирать чемодан. Детям же пришлось объяснить необходимость отъезда, но они его услышали.
Актер уехал из России в июле прошлого года, тогда же он уволился из МХТ им. Чехова. По его словам, после отъезда он столкнулся с критикой, так как далеко не все поддерживают его решение эмигрировать из страны, где он проработал много лет.
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