Артистка Кристина Асмус, бывшая супруга юмориста Гарика Харламова, продемонстрировала своим подписчикам изменения во внешности. Недавно она после съемок перенесла ротавирус, из-за которого была вынуждена соблюдать диету.
В своих соцсетях она рассказала, что ей стало плохо на съемках фильма «Обе две», которые проходят в Ивановской области. По сюжету ей было необходимо искупаться в реке, которая оказалась очень грязной. Асмус сразу же обратилась к врачам, несколько дней ей пришлось провести в больнице.
Кристина опубликовала фотоснимок в нижнем белье, котора наглядно показала, как изменилась внешность артистки. Также она поделилась фотографией с 10-летней дочерью.
Ранее Кристина Асмус оказалась в больнице из-за ротовируса.
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