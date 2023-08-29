Актриса Кристина Асмус сильно похудела после ротовируса

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Кристина Асмус, бывшая супруга юмориста Гарика Харламова, продемонстрировала своим подписчикам изменения во внешности. Недавно она после съемок перенесла ротавирус, из-за которого была вынуждена соблюдать диету.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

В своих соцсетях она рассказала, что ей стало плохо на съемках фильма «Обе две», которые проходят в Ивановской области. По сюжету ей было необходимо искупаться в реке, которая оказалась очень грязной. Асмус сразу же обратилась к врачам, несколько дней ей пришлось провести в больнице.

Кристина опубликовала фотоснимок в нижнем белье, котора наглядно показала, как изменилась внешность артистки. Также она поделилась фотографией с 10-летней дочерью.

Ранее Кристина Асмус оказалась в больнице из-за ротовируса.

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