Актриса Кристина Асмус оказалась в больнице после купания в грязной реке

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус оказалась в больнице после того, как подхватила ротавирус, искупавшись в грязной реке. Об этом она рассказала в личном блоге.

Фото: личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм

Она поблагодарила всю бригаду врачей районной больницы и выразила признательность всем неравнодушным. По ее словам, она пролежала два дня в инфекционном отделении с высокой температурой и всеми сопутствующими ротовируса.

"Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился", — написала Асмус.

Она назвала случившееся "отстоем", но заверила поклонников, что острая стадия уже позади. Сейчас ей приходится соблюдать определенную диету, которая состоит в основном из рисовой каши без молока.

Ранее она призналась, что на съемках ей приходилось много раз нырять в холодную и грязную реку. Актрисе приходилось руками разгребать тину и водоросли, а для эффектного кадра нужно было захлебываться водой. Видимо, вследствие этого она и оказалась на больничной койке.

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