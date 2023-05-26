Продюсер Сергей Сельянов рассказал о нереализованных при жизни проектах Алексея Балабанова

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Продюсер Сергей Сельянов рассказал о проектах своего близкого друга Алексея Балабанова, которые режиссёру не удалось реализовать при жизни.

Фото: circolofilippomazzei.net

Сельянов вспомнил, что в 90-е Балабанов грезил идеей создания фильма с Брюсом Уиллисом. Режиссёр хотел снять звезду "Крепкого орешка" в роли американца, который оказался в Сибири в 19 веке.

"Лёша хотел, чтобы он весь был замотан бинтами из-за обморожения. Но идея не осуществилась", — отметил продюсер в беседе с изданием "Ведомости".

Вместе с Сергеем Бодровым режиссёр планировал снять фантастический фильм про высадку инопланетян на Землю, а также экранизировать роман Алексея Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", сделав акцент на истории учёного Манцева.

Сельянов отметил, что будет рад, если кто-то решится реализовать проекты Балабанова в будущем. Однако сам он не собирается проявлять инициативу.

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