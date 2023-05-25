Актриса Юлия Пересильд объяснила, как с помощью резинок для волос делала завивку на МКС

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд рассказала, как гримировалась для съёмок фильма "Вызов" на МКС.

Фото: ria.ru

В космосе Пересильд пришлось краситься самой. В своих социальных сетях артистка написала, что на борт космического корабля взяла только тени, карандаш для губ, пудру, румяна и гигиеническую помаду.

Чтобы создать эффект вьющихся волос в кадре, Юлия использовала обычные резинки.

"Взяла с собой ещё 20 резинок для волос. После мытья головы накручивала рогалики, чтобы волосы немного завивались", — объяснила актриса.

Фильм Клима Шипенко "Вызов" стал первой картиной, часть сцен которой была снята на борту МКС. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд и режиссёр фильма пробыли на космической станции 12 дней.

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Трейлер фильма "Вызов"