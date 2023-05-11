Режиссёр Клим Шипенко оценил вероятность выхода второй части фильма "Вызов"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Клим Шипенко не стал отрицать возможность выхода сиквела фильма "Вызов".

Фото: mirf.ru

Шипенко признался, что пока всерьёз не задумывался о съёмках второй части фильма.

"Пока не фантазировал на эту тему, но представить себе "Вызов-2" очень даже можно", — заявил он в интервью изданию "Комсомольская правда".

Ранее Константин Эрнст, который стал одним из продюсеров фильма "Вызов", в шутку отметил, что вторая часть картины будет сниматься на Луне.

В рамках съёмочного процесса Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд провели на МКС 12 дней. Чтобы полететь в космос, им потребовалось пройти серьёзную подготовку. Кинематографисты несколько месяцев привыкали к нагрузкам и работали над своей физической формой в Центре подготовки космонавтов.

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