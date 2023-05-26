Иван Охлобыстин призвал прекратить травлю в адрес Ивана Урганта

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине ведущий Иван Ургант опубликовал в социальных сетях чёрный квадрат, из-за чего столкнулся с критикой со стороны общественности. Однако актёр Иван Охлобыстин решил заступиться за своего звёздного тёзку и подчеркнул, что гнев в его адрес не совсем справедлив.

Фото: dni.ru

"Мы очень любим быстро упаковать во врага — мол, он чёрный квадратик напечатал. Да, он европеизированный такой, либерально настроенный, его окружает такая тусовка, но он очень умный человек. И нигде особо не позволял…" — отметил Охлобыстин в эфире YouTube-канала "НЕОРУЭЛЛ".

Артист призвал прекратить травлю в адрес Урганта, поскольку "жалко терять" таких профессионалов.

"Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих", — указал Охлобыстин.

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