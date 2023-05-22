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Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ

0:42
Шоу-бизнес

Популярный российский телеведущий и актёр Иван Ургант прокомментировал новость о том, что он оказывает финансовую помощь ВСУ.

Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ
Фото: ria.ru

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант, а также ряд других российских звёзд якобы спонсируют ВСУ. При этом Telegram-канал "Обзор Будущего", который опубликовал данный список, не приводит никаких доказательств в пользу этой информации.

Иван Ургант не стал молчать и опроверг эти слухи. 

"Я ничего не знаю об этом. Это даже странно комментировать. Я не трачу время на комментарии всякой неправды", — пояснил Ургант в беседе с изданием Daily Storm.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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