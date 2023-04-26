Иван Ургант снова стал ведущим "Вечернего Урганта" на корпоративе на Кипре

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и актёр Иван Ургант снова стал ведущим программы "Вечерний Ургант".

Ранее стало известно, что Иван Ургант снова вернулся в кресло ведущего популярного шоу, однако в этот раз на Кипре, передаёт Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!".

Сообщается, что артист выступил на корпоративе на Кипре. В качестве программы Ургант решил повторить знаменитые интервью, которые он берёт у звёзд. Для этого на сцене были установлены декорации, похожие на студию "Вечернего Урганта". В качестве звёздного гостя был приглашён футболист Александр Кокорин.

Напомним, Кокорин с недавних пор проживает на Кипре и играет за местный клуб "Арис".

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