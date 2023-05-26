Певица РФ Алла Пугачёва прокомментировала вечеринку внука Никиты Преснякова в США

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу из-за политической ситуации. Многие представители шоу-бизнеса осудили такое поведение и антироссийскую позицию Примадонны.

Фото: starhit.ru

Внук артистки Никита Пресняков уехал из России во время частичной мобилизации и обустроился в США. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова пошёл по стопам звёздных родителей, активно выступает с концертами и занимается режиссурой.

Недавно Пресняков-младший отмечал свой день рождения и устроил грандиозную вечеринку на открытом воздухе. На праздник были приглашены друзья и коллеги артиста.

После мероприятия внук Аллы Борисовны опубликовал в Сети моменты с мероприятия и отметил, что на тусовке было так весело, что не осталось времени на телефон.

"Было настолько душевно, что в итоге это единственная фотография с дня рождения, я тупо забыл о существовании телефона", — поделился впечатлениями он.

Знаменитая бабушка не осталась в стороне и высказалась об устроенной гулянке сбежавшего из России внука.

"Круто!" — написала Пугачёва в Сети.

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