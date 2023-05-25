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SHOT: певица РФ Алла Пугачёва забыла заплатить за аренду причала на элитной даче в Бережках

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из страны под предлогом лечения и детских каникул. Но позже стало понятно, что Примадонна эмигрировала из страны из-за политической ситуации.

SHOT: певица РФ Алла Пугачёва забыла заплатить за аренду причала на элитной даче в Бережках
Фото: eg.ru

Артистка последний год избавляется от всей недвижимости на родине и ликвидирует бизнес. Однако недавно обнаружилось, что на одной из дач Примадонны висит внушительный долг, и теперь дело будет передано в суд.

Telegram-канал SHOT сообщает, что Алла Борисовна не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на шикарной даче возле Солнечногорска. Родной берег перестал беспокоить певицу, заплатить за него Примадонна забыла и уехала в Израиль. В итоге теперь на ней висит долг в 44,5 тысячи рублей плюс почти семь тысяч рублей пени.

Напомним, что в Сети появились объявления о продаже дачи Пугачёвой в Бережках. На торги её выставил внук певицы Никита Пресняков. За особняк артистки потенциальному покупателю необходимо заплатить 225 миллионов рублей.

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Стало известно о тёмных делах Пугачевой и Галкина* мы отработали давайте деньги
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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