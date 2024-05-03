"Глаз упал": Анфиса Чехова показала неприятные последствия уколов ботокса в лицо

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала поклонникам, что после укола ботокса у неё "упал глаз". Она отметила, что это могло случиться с каждым, кто посещает косметологов.
Поначалу звезда пыталась скрыть возникшие проблемы при помощи солнцезащитных очков, но позднее была вынуждена признаться в случившемся.
"С моим глазом случилось вот что — не знаю, насколько это видно, — он "упал". Как будто один глаз у меня, как прежде, большой, а второй будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз. Отчего это произошло? От того, что мы с косметологом пытались выровнять бровь, потому что они у меня разные, и ботулотоксин таким образом сработал", — пояснила Чехова.
Артистка подчеркнула, что такие последствия не зависят от компетенции косметолога, скорее, от индивидуальной реакции организма на ботулотоксин.
При этом она отметила, что обычно такое проходит за месяц-два, но ей из-за съемок необходимо ускорить процесс. Врач в клинике заверила её, что всё возможно исправить за неделю при регулярных процедурах и домашнем уходе.
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