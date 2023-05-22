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В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра

1:13
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали список российских артистов, которые участвовали в спонсировании ВСУ. Среди них есть знаменитости, которые уехали из России после начала СВО на Украине, иноагенты, политики, блогеры и те, кто продолжает жить и работать в стране.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
Фото: gazeta.ru

Telegram-канале "Образ Будущего" сообщают, что данный список был составлен на основании проверок транзакций, которые совершались на счета украинской армии. В материале указаны около 80 имён российских представителей шоу-бизнеса и не только, отмечая их причастность к спонсированию ВСУ.

В списке оказались певица Алла Пугачёва, телеведущий Иван Ургант, рэпер Баста (Василий Вакуленко), блогер Анастасия Ивлеева, певица Любовь Успенская, певица Наташа Королёва, певица Кристина Орбакайте.

Среди политиков и бизнесменов поддерживающих Украину указали бизнесмена Романа Абрамовича, заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, члена РСПП Германа Хана и заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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