В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети опубликовали список российских артистов, которые участвовали в спонсировании ВСУ. Среди них есть знаменитости, которые уехали из России после начала СВО на Украине, иноагенты, политики, блогеры и те, кто продолжает жить и работать в стране.

Фото: gazeta.ru

Telegram-канале "Образ Будущего" сообщают, что данный список был составлен на основании проверок транзакций, которые совершались на счета украинской армии. В материале указаны около 80 имён российских представителей шоу-бизнеса и не только, отмечая их причастность к спонсированию ВСУ.

В списке оказались певица Алла Пугачёва, телеведущий Иван Ургант, рэпер Баста (Василий Вакуленко), блогер Анастасия Ивлеева, певица Любовь Успенская, певица Наташа Королёва, певица Кристина Орбакайте.

Среди политиков и бизнесменов поддерживающих Украину указали бизнесмена Романа Абрамовича, заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, члена РСПП Германа Хана и заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

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