РИАН опубликовало список артистов с Украины, продолжающих выступать в России

4:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Некоторые украинские артисты и певцы воздержались от политических высказываний и продолжают выступать в России. О них рассказала обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Игорь Крутой

Известный композитор родился и вырос в небольшом городе Гайворон Кировоградской области. Он начал свою музыкальную карьеру на Украине, окончив Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского.

Позднее Крутой тесно связал жизнь и творчество с Россией, где в 1990-е годы получил звания заслуженного деятеля искусств и народного артиста.

Музыкант не высказывает мнение о спецоперации и продолжает выступать в России. В прошлом году он принял участие в детском шоу талантов "Ты супер!" на НТВ и представил песню "О'кей", созданную вместе с Игорем Николаевым.

Александр Серов

Он известен хитом "Я люблю тебя до слёз". Считается, что именно Серов подтолкнул Крутого рискнуть всем и отправиться покорять Москву. Обоим артистам удалось достичь успеха. За свой вклад в искусство Серов получил звание заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.

Во время концерта в Кремле в сентябре прошлого года певец обратился к участникам спецоперации, пожелав им выдержки, здоровья и мудрости, подчеркнув, что они выполняют святое дело.

В отличие от некоторых своих коллег в шоу-бизнесе, Серов продолжает поддерживать действия российских властей и активно гастролирует по стране. Этим летом певец планирует провести несколько больших сольных концертов в разных городах РФ.

Кирилл Туриченко

Одесский участник группы "Иванушки International" занял нейтральную позицию. В феврале 2022 года он написал в социальной сети, что в настоящее время его единственным языком является музыка.

Артист по-прежнему продолжает выступать в составе группы. Летом он выпустил танцевальную песню "Тучи круче!" с "Иванушками" и Хабибом, а затем представил свои сольные композиции "Я тебя люблю" и "Птицы".

В этом году Туриченко провёл несколько концертов: во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Стас Костюшкин

Бывший участник группы "Чай вдвоём" ещё до спецоперации активно участвовал в патриотических концертах и поддерживал действия российских властей, что вызвало неприязнь со стороны соотечественников с Украины.

Однако Костюшкин не обращает внимания на негативные нападки и, сохранив свою характерную позитивную манеру, продолжает радовать поклонников на сцене и в социальных сетях, а также выпускать треки для дискотек.

В прошлом году артист представил лирическую песню "Останешься", зажигательную "Вот-вот Новый год", а в 2023 году посвятил танцевальную композицию "Королева" всем женщинам.

Певец активно гастролирует и выступает. В июне он планирует принять участие в концерте "Золотой хит" вместе с другими звёздами российской эстрады.

Юрий Бардаш

Известный украинский продюсер, хореограф и певец, основатель проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy находился в отпуске на Шри-Ланке, когда началась спецоперация.

Уже на тот момент Бардаш не планировал возвращаться на Украину. Временно он остановился в Грузии, а затем отправился в Россию. В одном из интервью шоумен заявил, что является носителем русской культуры. Сейчас певец активно поддерживает СВО и критикует артистов, выступивших против спецоперации.

Недавно Бардаш представил документальный фильм "Звук моего региона", посвящённый артистам Донбасса. В прошлом году презентовал антикиевскую композицию "Позиция".

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