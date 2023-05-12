РИАН: опубликован список артисток, продолжающих выступать в России

2:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Некоторые украинские артисты избегают политических заявлений, но есть те, кто всё ещё планирует выступать в России. Подробнее о них рассказала обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова.

Фото: youtube.com

Ани Лорак

С весны 2022 года эта народная артистка Украины не давала концертов и не поддерживала связь с поклонниками. В декабре она выступила в вокальной партии в музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве. Однако в апреле 2023 года были отменены её концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Таисия Повалий

Артистка в 2021 году переехала в Москву, а её сын остался жить на Украине, где она впоследствии была внесена в санкционный список осенью. В 2022 году Повалий выпустила несколько синглов, в том числе "Кофе с корицей", "Столетия" и "В городе снег". У певицы был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без объяснения причин. Тем не менее она выступала в качестве гостя на музыкальном шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. Также певица дала концерт, который был посвящён Дню Победы.

Ёлка (Елизавета Иванцив)

Артистка родилась в Закарпатской области. Последние слухи говорят о том, что она переехала на постоянное место жительства в Сергиев Посад. Певица выступит на фестивале Roof Fest в Санкт-Петербурге 31 мая, где обещает исполнить свои лучшие композиции, такие как "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана" и "Не брошу на полпути". Кроме того, Ёлка также запланировала концерт в Ростове-на-Дону в июне и шоу в Москве в ноябре.

Анна Асти (Анна Дзюба)

Она родилась в Черкассах и начинала свою карьеру в музыкальной группе Artik & Asti. После выпуска дебютного альбома коллектив переехал из Киева в Москву. С начала 2021 года певица начала сольную карьеру и стала первой русскоязычной исполнительницей, попавшей в топ-50 мирового чарта артистов Apple Music.

Гастрольное расписание Асти на этот год также очень насыщенное: с мая по октябрь певица планирует выступления по всей стране, включая города Рязань, Тверь, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Затем она отправится на концерты в Турцию и Армению, а в августе даст выступления в Сочи, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и других городах. Тур в поддержку дебютного сольного альбома завершится выступлениями в Санкт-Петербурге и Москве.

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