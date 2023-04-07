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Украинская певица Ани Лорак заявила, что не будет передавать деньги в поддержку ВСУ

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Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак после начала СВО на Украине обосновалась в России. Артистка оказалась в центре скандала, когда в Сети начала сбор средств в поддержку пострадавшим соотечественникам.

Украинская певица Ани Лорак заявила, что не будет передавать деньги в поддержку ВСУ

В новом выпуске Youtube-шоу "Алёна, блин!" украинская певица объяснила, что хотела помочь женщинам и детям, которые оказались без крыши над головой. Однако пользователи Сети накинулись на неё с критикой, предположив, что Лорак организовала сбор для ВСУ.

Артистка объяснила, что на собранные деньги была оказана адресная помощь некоторым семьям с маленькими детьми.

Она отметила, что никогда не будет финансировать военные действия и старается "держаться подальше от этого".

"Мой брат погиб в Афганистане, когда мне было 9 лет. Я не буду обеспечивать военные нужды, потому что этого нет в моей природе", — сказала Лорак.

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Ани Лорак — впервые о том, почему год молчала, скандале с «военной помощью» и своем новом романе
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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