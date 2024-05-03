"Прощение близко?": первой интервью Ивлеевой после голой вечеринке поддержали в Госдуме

Милонов уверен, что Ивлеева съездила на Донбасс для "очистки биографии"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Газетой.ру" похвалил блогершу Анастасию Ивлееву за то, что она посетила Донбасс. Но он считает, что она выбрала неверную тактику.

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Милонов считает смешным и нелепым тот факт, что Ивлеева отправилась на Донбасс "ради очистки биографии", но при этом старается выдать это за чистосердечный поступок.

"Настя уже сто раз могла бы что-то сделать, просто чуть-чуть скорректировать свой образ жизнь, какие-то заявления свои — и уже бы все забыли про эту "голую вечеринку". Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым", — заявил депутат.

Он пояснил, что Киркоров смог из сложившейся ситуации выкрутиться за счет юмора, и даже самые радикально настроенные граждане уже не требуют его уничтожить.

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