На Госуслугах запустят пилотную платформу коммерческих согласий: зачем она нужна россиянам

ЦБ и Минцифры запустят платформу согласий на Госуслугах до конца года

Банк России и Минцифры совместно с участниками финансового рынка запустят пилотную версию платформы коммерческих согласий (ПКС) до конца 2024 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

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Отмечается, что внедрение обязательного использования открытых API на финрынке будет происходить поэтапно с 2026 г. В дальнейшем к системе могут подключить и других поставщиков услуг по модели открытых данных.

Как пояснили в ЦБ, такая платформа позволит организациям получать недостающие данные о человеке в других организациях, но только с согласия. клиента, обратившегося за дистанционной услугой.

«Например, если человеку понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его кредитная организация передала необходимую информацию страховщику», — рассказали в Банке России.

Регулятор также отметил, что на платформе коммерческих согласий будут храниться только согласия граждан, а не их данные.