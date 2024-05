На Госуслугах запустят пилотную платформу коммерческих согласий: зачем она нужна россиянам

Банк России и Минцифры совместно с участниками финансового рынка запустят пилотную версию платформы коммерческих согласий (ПКС) до конца 2024 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting is licensed under Creative Commons CC0 1.0