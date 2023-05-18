Певица Анна Седокова рассказала подписчикам о своей борьбе с крапивницей.
Артистка призналась, что аллергическое заболевание забирает у неё все силы. Раньше Анну тревожили лишь пятна на теле и зуд, однако теперь крапивница начала проявляться и на лице певицы.
"Из красивой женщины превращаешься в Шрека. Ненавижу эту болезнь. Всё тело и лицо опухли. Кажется, что вешу 100 тонн", — написала Седакова в соцсетях, продемонстрировав фото красных пятен на ногах.
Анна отметила, что потратила много денег и сил на лечение хронического недуга.
"Пробовала медитировать, сдавать анализы, работать с психосоматикой. Ничего не сработало. Но у меня есть план, скоро вернусь", — резюмировала она.
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