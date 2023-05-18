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Актриса Валерия Ланская рассказала, что ей написал идущий на поправку Костомаров: "Снова буду работать"

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Шоу-бизнес

Актриса Валерия Ланская рассказала, что ей написал фигурист Роман Костомаров, когда пришёл в себя после медикаментозной комы.

Актриса Валерия Ланская рассказала, что ей написал идущий на поправку Костомаров: "Снова буду работать"
Фото: kickmedia.ru

Ланская и Костомаров вместе выступали в последнем сезоне шоу "Ледниковый период". Пара заняла только седьмое место, однако получила специальный приз от спонсоров проекта и полюбилась зрителям.

Когда Роман попал в реанимацию, актриса написала несколько постов в своих социальных сетях, в которых призвала поклонников молиться за коллегу по ледовому шоу.

В передаче телеканала НТВ "Секрет на миллион" Ланская рассказала, что уже получила первое сообщение от Романа, состояние которого постепенно улучшается.

"Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать", — процитировала Костомарова актриса.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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