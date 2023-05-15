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Илья Авербух помогает деньгами оставшейся без доходов семье Романа Костомарова

0:55
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух оказывает финансовую помощь семье Романа Костомарова.

Илья Авербух помогает деньгами оставшейся без доходов семье Романа Костомарова
Фото: kp.ru

Олимпийский чемпион в танцах на льду уже пятый месяц находится в реанимационном отделении "Коммунарки". Фигурист поступил в больницу с тяжёлой пневмонией. На фоне болезни у спортсмена развился сепсис и некроз. Костомаров перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас фигуриста готовят к операции по протезированию.

Знакомый с ситуацией источник издания "Комсомольская правда" заявил, что дорогостоящее лечение семье Костомарова помогает оплачивать его близкий друг Илья Авербух. Спортсмен каждый день общается с женой Романа Оксаной Домниной.

Средства, собранные во время тура фигуристов продюсерского центра Ильи Авербуха, также будут направлены на лечение Костомарова.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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