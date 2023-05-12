"СЭ": в протезировании Романа Костомарова могут принять участие иностранные врачи

Протезирование Романа Костомарова, вероятнее всего, будет проводиться под контролем иностранных врачей.

Фото: rsport.ria.ru

Жена фигуриста Оксана Домнина неоднократно отмечала, что Роман не планирует проходить лечение за границей. Однако факт участия зарубежных врачей в восстановлении спортсмена семьёй не отрицался.

"Приступить к операции по протезированию можно будет только после того, как Костомаров поправится. В Коммунарке протезирование не проводится, там нет необходимых условий. Однако оно в любом случае должно контролироваться врачами, под наблюдением которых он находился до этого времени", — заявил знакомый с ситуацией источник изданию "СЭ".

Костомаров перенёс несколько операций по ампутации из-за развившегося некроза.

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