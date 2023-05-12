Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию о тайной выписке и отправке спортсмена на лечение за границу.

Фото: mk.ru

По словам Оксаны Домниной, транспортировка Костомарова в иностранную клинику не планируется.

"Роман продолжает лечение в "Коммунарке". Его выезд за границу не обсуждался", — цитирует жену олимпийского чемпиона "РБК Спорт".

Фигурист 8 мая опубликовал первый после госпитализации пост в социальных сетях. Костомаров поблагодарил врачей, друзей и поклонников, которые переживали за его состояние.

Спортсмен пережил два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей из-за развившегося на фоне осложнений после пневмонии некроза.

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