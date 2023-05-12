Жена фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию о тайной выписке и отправке спортсмена на лечение за границу.
По словам Оксаны Домниной, транспортировка Костомарова в иностранную клинику не планируется.
"Роман продолжает лечение в "Коммунарке". Его выезд за границу не обсуждался", — цитирует жену олимпийского чемпиона "РБК Спорт".
Фигурист 8 мая опубликовал первый после госпитализации пост в социальных сетях. Костомаров поблагодарил врачей, друзей и поклонников, которые переживали за его состояние.
Спортсмен пережил два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей из-за развившегося на фоне осложнений после пневмонии некроза.
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