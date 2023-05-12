Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Лариса Гузеева сравнила своих недоброжелателей с насекомыми
Политолог Марков назвал три версии исчезновения генералов ВСУ Залужного и Сырского
Онколог Черёмушкин предупредил о виде рака, который может развиться очень быстро
Певец Витас изменился до неузнаваемости: брутал с бородой и грудой мышц
Военкор Коц связал задержку наступления ВСУ с ударами ВКС РФ по украинским резервам
Зубная паста в автомобиле: какое ей применение
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в Россию и Украину для урегулирования кризиса
Борзенко: Украина легко сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow по Смоленску и Ростову
Виновник пожара в садах задержан в Озёрске

Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"

0:46
Шоу-бизнес

Жена фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию о тайной выписке и отправке спортсмена на лечение за границу.

Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"
Фото: mk.ru

По словам Оксаны Домниной, транспортировка Костомарова в иностранную клинику не планируется.

"Роман продолжает лечение в "Коммунарке". Его выезд за границу не обсуждался", — цитирует жену олимпийского чемпиона "РБК Спорт".

Фигурист 8 мая опубликовал первый после госпитализации пост в социальных сетях. Костомаров поблагодарил врачей, друзей и поклонников, которые переживали за его состояние.

Спортсмен пережил два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей из-за развившегося на фоне осложнений после пневмонии некроза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Уколы молодости" и рак - горькая правда от генетика
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Цены на туры в Турцию резко упали
Цены на туры в Турцию резко упали
Последние материалы
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в Россию и Украину для урегулирования кризиса
Борзенко: Украина легко сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow по Смоленску и Ростову
Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"
Виновник пожара в садах задержан в Озёрске
В Нижнем Тагиле суд не освободил супругов, обвиняемых в продаже ВСУ чертежей с "Уралвагонзавода"
Выращиваем капусту: главные правила получения качественного урожая
Кабмин не поддержал освобождение от частичной мобилизации для неслуживших граждан РФ
В Белоруссии водитель грузовика со взрывчаткой попытался напасть на военных
Участники "Евровидения-2023" из Хорватии со сцены потребовали остановить конфликт на Украине
Георгий Жуков после войны: советские власти не исполнили последнюю волю маршала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников