Врач-реабилитолог Константин Терновой рассказал о сложностях, с которыми олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров столкнётся в ходе реабилитации.
Специалист убеждён, что восстановление спортсмена займёт длительный промежуток времени.
Реабилитация фигуриста, по словам Тернового, будет основываться на трёх пунктах: психологическое состояние, истощение организма и нарушение опорно-двигательной системы.
"Для начала Роману нужно будет полностью осознать своё нынешнее физиологическое состояние. Затем вылечить последствия, связанные с поражением жизненно важных органов. И только потом думать о протезировании, если должным образом заживёт культя", — заявил специалист порталу Sport24.
По расчётам Тернового, протезы Роману смогут установить только через три месяца.
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