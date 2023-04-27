Врач-реабилитолог Терновой: реабилитация Романа Костомарова будет трудной и долгой

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Врач-реабилитолог Константин Терновой рассказал о сложностях, с которыми олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров столкнётся в ходе реабилитации.

Специалист убеждён, что восстановление спортсмена займёт длительный промежуток времени.

Реабилитация фигуриста, по словам Тернового, будет основываться на трёх пунктах: психологическое состояние, истощение организма и нарушение опорно-двигательной системы.

"Для начала Роману нужно будет полностью осознать своё нынешнее физиологическое состояние. Затем вылечить последствия, связанные с поражением жизненно важных органов. И только потом думать о протезировании, если должным образом заживёт культя", — заявил специалист порталу Sport24.

По расчётам Тернового, протезы Роману смогут установить только через три месяца.

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