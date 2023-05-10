Певец Александр Розенбаум публично заступился за режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма в поставленном ими спектакле "Финист Ясный Сокол".
Розенбаум признался со сцены БКЗ "Октябрьский", что не смотрел постановку. Однако высказал уверенность в том, что спектакль рассказывает об обманутых русских женщинах.
"Я не про политику сейчас. У нас же умное государство, мы надеемся", — цитирует артиста Telegram-канал "Ротонда".
В своей речи Розенбаум напомнил зрителям о фильме Веры Глаголевой "Одна война", сюжетная линия которого выстроена вокруг жизни женщин, родивших детей от фашистских захватчиков.
"Не могу представить, чтобы Веру обвинили в оправдании фашизма. Переборщили, пора заднюю включать", — резюмировал артист.
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