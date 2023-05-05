Журналистка Ксения Собчак публично поддержала Евгению Беркович и Светлану Петрийчук.
Режиссёра и драматурга подозревают в оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". Постановка основана на реальных историях женщин, которые вышли замуж за радикальных исламистов и отправились в Сирию.
Собчак отметила, что подписала поручительство и открытое письмо в поддержку создателей спектакля.
"Эта успешная постановка несёт антитеррористический посыл. Это понято. Демонстрируется механизм вербовки и участь женщин, которые соглашаются на такую жизнь", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак назвала уголовное дело Беркович и Петрийчук абсурдным и пообещала подписчикам следить за развитием ситуации.
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