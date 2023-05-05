Актриса Юлия Пересильд показала подписчикам в соцсетях видео, которое она сняла для своих дочерей на МКС.
В видео артистка показывает, как различные предметы ведут себя в условиях невесомости.
В тексте под роликом Пересильд отметила, что в космосе постоянно думала о своих дочерях.
"Я очень скучала по девочкам. Хотелось поделиться с ними всем, что я увидела и прочувствовала. Прошло уже больше года после съёмок, а я всё ещё делюсь опытом и кайфом от своего космоса", — написала актриса.
Картина Клима Шипенко "Вызов" стала первым фильмом, съёмки которого проходили на борту МКС.
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