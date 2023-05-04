Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что продюсеры "Вызова" ошиблись с датой выхода картины в прокат.
За две недели кассовые сборы фильма достигли отметки в 1 млрд рублей. При этом бюджет "Вызова" составляет 1 млрд и 100 млн рублей.
"Сборы оказались ниже ожидаемых. Из собранного миллиарда 50% забрали владельцы кинотеатров, 20% ушли дистрибьюторам. Осталось 300 миллионов, а это чистый убыток. Чтобы выйти хотя бы в ноль, фильму нужно собрать ещё миллиарда два, но самые большие цифры обычно фиксируются в первый уикенд. Потом идёт падение", — объяснил Шнейдеров в эфире НСН.
Кинокритик уверен, что во всём виноваты продюсеры картины, которые ошиблись с датой премьеры.
"Надо было выпускать фильм в новогодние праздники. Тогда шансов было бы больше. Любят наши продюсеры выпускать кино в прокат к определённым датам, но тогда нужно было выпускать "Вызов" в День космонавтики, а не в конце апреля", — отметил он.
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