Кинокритик Давид Шнейдеров обвинил продюсеров в провальных сборах снятого на МКС фильма "Вызов"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинокритик Давид Шнейдеров уверен, что продюсеры "Вызова" ошиблись с датой выхода картины в прокат.

Фото: mirf.ru

За две недели кассовые сборы фильма достигли отметки в 1 млрд рублей. При этом бюджет "Вызова" составляет 1 млрд и 100 млн рублей.

"Сборы оказались ниже ожидаемых. Из собранного миллиарда 50% забрали владельцы кинотеатров, 20% ушли дистрибьюторам. Осталось 300 миллионов, а это чистый убыток. Чтобы выйти хотя бы в ноль, фильму нужно собрать ещё миллиарда два, но самые большие цифры обычно фиксируются в первый уикенд. Потом идёт падение", — объяснил Шнейдеров в эфире НСН.

Кинокритик уверен, что во всём виноваты продюсеры картины, которые ошиблись с датой премьеры.

"Надо было выпускать фильм в новогодние праздники. Тогда шансов было бы больше. Любят наши продюсеры выпускать кино в прокат к определённым датам, но тогда нужно было выпускать "Вызов" в День космонавтики, а не в конце апреля", — отметил он.

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