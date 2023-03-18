Актёр Роман Мадянов назвал Политбюро причиной популярности Лаймы Вайкуле в СССР

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Роман Мадянов прокомментировал скандальное интервью певицы Лаймы Вайкуле. По словам артиста, она не имела бы успеха в СССР, если бы не одобрение и поддержка Политбюро.

Мадянов объяснил, что все артисты были согласованы и только с разрешения бюро выступали на различных мероприятия. Актёр отметил, что Вайкуле не до конца понимает, что её успех произошёл только благодаря высокопоставленных покровителей, которые продвигали и оплачивали все выступления.

"В то время сидящим наверху людям показывали фотографии, и они решали: вот из этой можно что-то сделать, а эта не годится. Так и Вайкуле выбрали", — заявил артист в беседе с "АиФ".

Латвийская певица в одном из интервью заявила, что "кормила и содержала весь СССР". Также она напомнила заслуги Аллы Пугачёвой, которая после начала СВО на Украине эмигрировала в Израиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.