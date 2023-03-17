В эфире Первого канала в игре команд КВН прозвучала песня Валерия Меладзе

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе после череды политических скандалов неожиданно появился в эфире Первого канала. В новой программе КВН команда "Ровеньки" вышла на сцену под его песню "Чего ты хочешь от меня?".

Пользователи Сети отметили, что несколько секунд выпуска до сих пор не вырезали ни с YouTube, ни с записи Первого канала. В связи с этим, комментаторами был сделал вывод о том, что руководители федерального канала и ведущие программы не имеют претензий к Меладзе.

Напомним, что исполнитель оказался в центре внимания общественности после выступления в Дубае, где выразил поддержку Украине. После этого на певца обрушился шквал негатива со стороны россиян, также последовали отмены его выступлений в разных городах страны.

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