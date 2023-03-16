Композитор Игорь Николаев публично оскорбил певицу Аллу Пугачёву в Сети

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Игорь Николаев опубликовал неоднозначный ролик в Сети, чем мог сильно обидеть Аллу Пугачёву. Поклонники артиста отметили, что он таким образом унизил давнюю подругу.

Николаев поделился в своём Telegram-канале отрывок с проекта "Моя мелодия", где слышна песня "Прости, поверь". Однако композицию исполняет не Примадонна, а совершенно другая певица.

"Пожалуй, моё самое сильное эмоциональное впечатление за все годы участия в разнообразных шоу!" — написал Николаев.

Пользователи Сети подчеркнули, что ранее эту композицию исполняла только Алла Борисовна. Один из комментаторов заявил, что Николаев заменил Примадонну, чтобы её унизить и выразить своё отношение к ней.

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