Журналист Михаил Шахназаров заявил, что Аллу Пугачёву попросили продать всю недвижимость в России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу "Абзац" прокомментировал продажу особняка Аллы Пугачёвой, где последнее время жил её внук Никита Пресняков с женой. По его словам, звёздному семейству больше не рады в России.

Шахназаров отметил, что объявление о продаже элитной недвижимости появилось не просто так. Он заявил, что после антироссийских высказываний мужа Примадонны и поддержки Украины их не ждут в родной стране.

"Эти люди владеют информацией, общаются с теми, с кем надо. Им там явно сказали: "Ребята, вас здесь больше не будет. А недвижимость — продавать", — сказал Шахназаров.

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