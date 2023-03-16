Журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу "Абзац" прокомментировал продажу особняка Аллы Пугачёвой, где последнее время жил её внук Никита Пресняков с женой. По его словам, звёздному семейству больше не рады в России.
Шахназаров отметил, что объявление о продаже элитной недвижимости появилось не просто так. Он заявил, что после антироссийских высказываний мужа Примадонны и поддержки Украины их не ждут в родной стране.
"Эти люди владеют информацией, общаются с теми, с кем надо. Им там явно сказали: "Ребята, вас здесь больше не будет. А недвижимость — продавать", — сказал Шахназаров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.