Актриса Яна Поплавская ответила на критику Ивана Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта за выпады в сторону Вячеслава Манучарова. Она отметила, что шутки телеведущего в сторону коллеги неуместны.

Артистка заявила, что высказывания Урганта об уникальности его вечернего шоу можно воспринимать только с улыбкой. В своём Telegram-канале она опубликовала вырезки из эфиров американских шоу с аналогичным контентом.

Поплавская считает, что неконструктивная критика Урганта в адрес шоу Манучарова "Эмпатия Манучи" связана с нервным срывом ведущего.

"А шутка по поводу "Эмпатии Ванюччи" — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать", — написала Поплавская.

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