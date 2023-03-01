Актриса Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта за выпады в сторону Вячеслава Манучарова. Она отметила, что шутки телеведущего в сторону коллеги неуместны.
Артистка заявила, что высказывания Урганта об уникальности его вечернего шоу можно воспринимать только с улыбкой. В своём Telegram-канале она опубликовала вырезки из эфиров американских шоу с аналогичным контентом.
Поплавская считает, что неконструктивная критика Урганта в адрес шоу Манучарова "Эмпатия Манучи" связана с нервным срывом ведущего.
"А шутка по поводу "Эмпатии Ванюччи" — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать", — написала Поплавская.
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