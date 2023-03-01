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Бедрос Киркоров заявил, что певица Алла Пугачёва в Израиле лечится от секретной болезни

1:12
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России в Израиль. Многие друзья и родственники признаются, что потеряли связь с Примадонной.

Бедрос Киркоров заявил, что певица Алла Пугачёва в Израиле лечится от секретной болезни

После отъезда Пугачёвой из страны поклонники выдвигали разные версии её эмиграции. Некоторые думают, что Алла Борисовна уехала из России из-за критики власти и поддержки Украины.

"Бог ей судья. Она знает, что она делает. Мы до сих пор не видели прямого текста от нее, записи видео, чтобы она прямо на камеру сказала какие-то конкретные слова, которые затрагивают те или иные вещи", — отмечают родственники звезды.

Также в Сети была информация о том, что певица отправилась в Израиль для прохождения лечения. Отец Филиппа Киркорова Бедрос прокомментировал "КП" болезнь Аллы Борисовны и заявил, что она имеет право не рассказывать о своем недуге.

"Какая именно у неё болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это её дело, у нас свободная страна", — сказал Бедрос Киркоров.

 

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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