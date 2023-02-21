Shot: у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У фигуриста Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что у спортсмена в глазном яблоке отсутствует хрусталик, несколько лет назад ему проводили операцию по его замене.

По данным Telegram-канала, теперь хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Давление на глаза оказывает воспаление в лобных пазухах, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.

Ранее сегодня появились сообщения, что олимпийский чемпион в танцах на льду перенёс два инсульта за сутки и находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

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