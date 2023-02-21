У фигуриста Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что у спортсмена в глазном яблоке отсутствует хрусталик, несколько лет назад ему проводили операцию по его замене.
По данным Telegram-канала, теперь хрусталик снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Давление на глаза оказывает воспаление в лобных пазухах, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.
Ранее сегодня появились сообщения, что олимпийский чемпион в танцах на льду перенёс два инсульта за сутки и находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.