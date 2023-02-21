РИА Новости: Костомаров перенёс второй инсульт и находится в тяжёлом состоянии

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Госпитализированный олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенёс второй инсульт и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, у фигуриста случилось второе за сутки кровоизлияние в мозг, состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее сегодня появилась информация, что спортсмен перенёс инсульт и провёл всю минувшую ночь в реанимации. Врачи продолжают бороться за жизнь Костомарова, однако не дают никаких прогнозов.

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