Фигурист Роман Костомаров перенёс инсульт

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров пробыл всю минувшую ночь в реанимации. Спортсмен перенёс ещё один инсульт. Врачи провели ему плазмаферез из-за заражения крови. Об этом сообщил источник в беседе с "Известиями".

Также фигуристу диагностировали вторичный менингит. Не исключено, что состояние спортсмена усугубилось из-за внутрибольничной инфекции.

"Тяжёлая ночь была для фигуриста Романа Костомарова. Всю ночь был в реанимации. У Романа сепсис крови, её всю ночь очищали при помощи плазмафереза", — рассказал источник.

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