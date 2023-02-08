Лия Ахеджакова о снятии её со всех ролей театра "Современник": Сижу и плачу

Лия Ахеджакова рассказала, почему её лишили всех ролей в театре "Современник".

Народная артистка России объяснила, что её исключили из репертуара театра по требованию "разгневанных каких-то людей". Решение о том, что актриса не будет больше играть в постановках, по её словам, приняли в департаменте культуры Москвы.

"Приказ есть, уже заменены эти спектакли… Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", — цитирует слова звезды фильма "Служебный роман" издание "Подъём".

Ахеджакова считает, что другие театры не пригласят её к себе играть, так как запрет на неё наложил департамент культуры столицы.

Актриса рассказала, что обратилась за помощью к члену Совета при президенте по правам человека Еве Меркачёвой. Она хочет выяснить, кто выступил инициатором лишения её ролей в театре, где она служит уже почти полвека.

Ранее Лия Ахеджакова пожаловалась на массовые отмены спектаклей с её участием.

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