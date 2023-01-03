Лия Ахеджакова пожаловалась на массовые отмены спектаклей с её участием

Актриса Лия Ахеджакова пожаловалась журналистам на то, что из-за её политической позиции она лишилась работы в театре. С каждым днём всё больше спектаклей с моим участием убирают, заявила 84-летняя актриса.

По словам Ахеджаковой, в старых пьесах ей не рады и скоро её попросят уйти из единственной постановки, в которой сейчас она принимает участие.

"Осталась с одним спектаклем, который много лет играю. Сейчас появились требования, чтобы из него меня выгнали. Даже не знаю, чем я вызвала такую ненависть", — рассказала она.

Актриса хотела сыграть в спектакле "Мой внук Вениамин" и должна была выйти в Питере на сцену дворца культуры "Выборгский" 4 января. Но постановку неожиданно перенесли, а зрителям предложили сдать билеты и вернуть деньги.

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