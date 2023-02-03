Анна Asti устроила скандал на шоу телеканала ТНТ

Известная в России певица Анна Asti устроила скандал на новом шоу телеканала ТНТ "Конфетка".

По словам зрителей, исполнительница должна была исполнить песню Григория Лепса, однако у неё получилось не так, как она хотела, из-за чего сильно расстроилась. Певица не стала скрывать своих эмоций от проигрыша.

Ранее сообщалось, что ФНС лишила Анну Дзюбу (настоящее имя певицы) ИП из-за окончания срока документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации. Напомним, Анна Дзюба является гражданкой Украины.

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