Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России.
Как сообщает "Комсомольская правда", российская налоговая служба ликвидировала ИП артистки. Таким образом предпринимательская деятельность Анны Asti была прекращена на территории страны. Такое решение было принято в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.
Стоит отметить, что через ИП артисты могут легализовать доход от своей деятельности: заработок от концертов, рекламы и т. д.
Напомним, что Анна Дзюба является обладательницей гражданства Украины. Муж Анны — гражданин России.
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