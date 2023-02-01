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Налоговая служба закрывала ИП певицы и уроженки Украины Анны Asti в России

Шоу-бизнес

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России.

Налоговая служба закрывала ИП певицы и уроженки Украины Анны Asti в России

Как сообщает "Комсомольская правда", российская налоговая служба ликвидировала ИП артистки. Таким образом предпринимательская деятельность Анны Asti была прекращена на территории страны. Такое решение было принято в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

Стоит отметить, что через ИП артисты могут легализовать доход от своей деятельности: заработок от концертов, рекламы и т. д.

Напомним, что Анна Дзюба является обладательницей гражданства Украины. Муж Анны — гражданин России.

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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