Налоговая служба закрывала ИП певицы и уроженки Украины Анны Asti в России

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России.

Как сообщает "Комсомольская правда", российская налоговая служба ликвидировала ИП артистки. Таким образом предпринимательская деятельность Анны Asti была прекращена на территории страны. Такое решение было принято в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

Стоит отметить, что через ИП артисты могут легализовать доход от своей деятельности: заработок от концертов, рекламы и т. д.

Напомним, что Анна Дзюба является обладательницей гражданства Украины. Муж Анны — гражданин России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.